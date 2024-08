In Griechenland wüten teils schwere Waldbrände

Athen: In Griechenland wüten in einigen Regionen teils schwere Waldbrände. Nördlich von Athen sind mehrere Feuer ausgebrochen. Die griechischen Behörden haben die Evakuierung der historischen Stadt Marathon in der Nähe von Athen angeordnet. In der Region Thessaloniki war gestern ein Brand in der Stadt Lagadas teilweise unter Kontrolle gebracht worden. Laut Feuerwehr gibt es landesweit rund 40 Waldbrände. Sieben davon habe man noch nicht unter Kontrolle, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Ministerpräsident Mitsotakis brach wegen der angespannten Lage seinen Urlaub ab und kehrte am Abend in die Hauptstadt zurück.

