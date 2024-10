In Georgien mehren sich die Hinweise auf Wahlmanipulation

Tiflis: In Georgien mehren sich die Hinweise auf Wahlmanipulationen. So melden mehrere Nichtregierungsorganisationen massive Verstöße. Die Vereinigung junger georgischer Anwälte erklärte, Personen hätten mehrfach abgestimmt. Zudem seien Wahlbeobachter behindert worden. Die Vereinigung forderte die Wahlkommission auf, den Vorwürfen nachzugehen. Auch andere Nichtregierungsorganisationen erklärten, die amtlichen Ergebnisse der gestrigen Parlamentswahl spiegelten nicht den Wählerwillen wider. Die Opposition in Georgien erkennt das Ergebnis nicht an. Die Wahlkommission hatte die russland-freundliche Regierungspartei "Georgischer Traum" zum Wahlsieger erklärt. Sie kommt demnach auf eine absolute Mehrheit im Parlament. Die Opposition strebt eine Annäherung Georgiens an die EU an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 12:00 Uhr