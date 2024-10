In Frankfurt wird die Buchmesse eröffnet

Frankfurt am Main: Mit einer Eröffnungsfeier beginnt am Abend die diesjährige Buchmesse. Ab morgen ist sie für Fachpublikum geöffnet - ab Freitag haben dann auch Leserinnen und Leser Zutritt. Bereits gestern wurde der Deutsche Buchpreis vergeben - und zwar an die gebürtige Allgäuerin Martina Hefter für ihren Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?". Das Buch zeigt die komplexe Wechselbeziehung zwischen einem Betrüger in Nigeria und einer Frau, die sich absichtlich auf dessen Spiel einlässt. Die Jury lobte den Roman als klug choreografiertes Buch, das eine ganz eigene Anziehungskraft ausübe.

