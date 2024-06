In Essen demonstrieren tausende Menschen gegen AfD-Parteitag

Essen: Unter dem Motto "Bass gegen Hass" haben 5.000 Menschen gegen die AfD protestiert. Diese Zahl nannten Veranstalter und Polizei am Abend. Bei der Techno-Demo, die vom Essener Hauptbahnhof in Richtung Süden zum Messegelände zog, legten am Abend szenebekannte DJs auf und fuhren auf Musiktrucks zur Grugahalle. Dort trifft sich die AfD morgen und übermorgen zu ihrem Bundesparteitag. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf. Am Wochenende werden weitere Protestaktionen gegen den AfD-Parteitag erwartet. Die Essener Polizei spricht deshalb vom größten Einsatz in ihrer Geschichte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 22:00 Uhr