In einigen Gemeinden im Chiemgau muss Trinkwasser abgekocht werden

Breitbrunn: Wegen Fäkalkeimen muss in mehreren Gemeinden im Chiemgau das Trinkwasser abgekocht werden. Betroffen sind laut Landratsamt Rosenheim neben der Gemeinde Breitbrunn auch die Herreninsel, Prien am Chiemsee und Rimsting. Die sogenannte Abkochverfügung gilt darüber hinaus in einigen Ortsteilen von Bad Endorf und Riedering. Am Nachmittag wurde die Anordnung auf die Gemeinde Gstadt und die Fraueninsel sowie Teile von Frasdorf ausgeweitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2024 21:00 Uhr