In Deutschland leben so viele Flüchtlinge wie nie zuvor

Berlin: In Deutschland leben derzeit so so viele Flüchtlinge wie nie zuvor. Das geht aus dem Ausländerzentralregister hervor aus dem die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert. Demnach lebten zum Ende des ersten Halbjahrs hierzulande rund 3,5 Millionen Geflüchtete. Gut ein Drittel von ihnen kommt aus der Ukraine. Angesichts dieser Zahlen kritisiert die Linke die momentane Migrationsdebatte. Die fluchtpolitische Sprecherin der Partei Bünger sagte, die Migranten machten gerade mal vier Prozent der Bevölkerung aus. Viele der Menschen lebten schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Trotzdem wollten Politiker von Ampel, CDU und AfD der Bevölkerung weismachen, dass diese Minderheit für all ihre Probleme verantwortlich sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2024 11:45 Uhr