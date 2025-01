In Deutschland arbeiten mehr Menschen als je zuvor

Wiesbaden: Trotz Wirtschaftskrise hat die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland einen neuen Rekordstand erreicht. Nach einer vorläufigen Schätzung des Statistischen Bundesamts hatten im vergangenen Jahr 46,1 Millionen Menschen einen bezahlten Job - 72.000 mehr als im Jahr zuvor. Der Zuwachs kommt allerdings allein aus Dienstleistungs-Berufen. Dieser Bereich - also etwa Verwaltung, Erziehung, Gesundheit sowie Banken und Versicherungen - macht inzwischen drei Viertel aller Jobs in Deutschland aus. Am Bau und im produzierenden Gewerbe sind dagegen weniger Menschen beschäftigt als im Jahr zuvor.

