In der Metallindustrie stehen erste Warnstreiks bevor

Berlin: Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie stehen die ersten Warnstreiks bevor. Um Mitternacht endet die Friedenspflicht und die IG Metall hat bereits zu ersten Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch in Bayern sind mehrere Betriebe betroffen, zum Beispiel BMW in Regensburg und Bosch-Rexroth in Lohr am Main. Auf einer Kundgebung mit tausenden Lehrlingen in Ingolstadt spricht am Vormittag IG-Metall-Chefin Benner. In den ersten beiden Verhandlungsrunden gab es keine Einigung. Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Tariferhöhung von 3,6 Prozent in zwei Stufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 07:00 Uhr