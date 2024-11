In den USA hat die Präsidentschaftswahl begonnen

Washington: In den USA sind rund 244 Millionen US-Bürger zur Wahl aufgerufen. Im Lauf der nächsten Stunden öffnen nach und nach die Wahllokale von der Ost- bis zur Westküste. Damit die Abstimmung möglichst störungsfrei abläuft, sind vielerorts die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. So wurden zum Beispiel in den Bundesstaaten Nevada und Washington Reservisten der Nationalgarde mobilisiert. Ergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden in der kommenden Nacht erwartet. Umfragen lassen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Vizepräsidentin Harris und Ex-Präsident Trump erwarten.

