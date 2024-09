In den Alpen ist der erste Schnee gefallen

München: In den bayerischen Alpen sind in der Nacht die ersten paar Zentimeter Schnee gefallen - nicht nur auf der Zugspitze, sondern zum Beispiel auch am Brauneck bei Lenggries. In Höhen von über 1.500 Metern erwarten die Meteorologen in den kommenden Tagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee. Derweil droht im Süden Bayerns anhaltender, heftiger Regen - im Berchtesgadener Land etwa - Überschwemmungen sind nicht ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 12.09.2024 11:00 Uhr