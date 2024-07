In Berlin überwiegt Zustimmung zu Bidens Rückzug

Berlin: Der Rückzug von Präsident Biden ist in Deutschland überwiegend auf Zustimmung gestoßen. Bundeskanzler Scholz erklärte, dieser Entschluss verdiene Anerkennung. Scholz lobte Biden als engen und starken Partner Deutschlands. "Größten Respekt" zollte auch CDU-Chef Merz dem Mann, der seinem Volk fünf Jahrzehnte gedient habe. Richtig und notwendig nannte der CDU-Außenpolitiker Hardt den Rückzug Bidens. Aus seiner Sicht sollte der 81-Jährige aber auch als Präsident zurücktreten, um an seine Stellvertreterin Harris zu übergeben. Damit würde sie den nötigen Rückenwind für ihre Kandidatur bekommen, sagte Hardt in einem Fernsehinterview. Dies könne aber nur Biden selbst entscheiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 11:00 Uhr