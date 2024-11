In Bayern gibt es große Unterschiede beim Ausbau des E-Auto-Ladenetzes

München: Die Zahl der E-Auto-Ladesäulen ist innerhalb von zwölf Monaten stark gestiegen. Das teilte der Verband der Automobilindustrie VDA mit. Demnach gab es Anfang Juli rund 45.000 öffentliche Ladepunkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Das Netz ist damit auch schneller gewachsen als der Bestand an E-Fahrzeugen oder Plug-in-Hybriden in Deutschland. Für Bayern stellt der VDA große Unterschiede in der Ladeinfrastruktur fest: Regensburg steht im Freistaat bei der Versorgung an der Spitze mit im Schnitt knapp 7 E-Autos pro Ladepunkt. In München sind es 24 elektrische Pkw pro Auflademöglichkeit, im mittelfränkischen Schwabach 45.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2024 06:45 Uhr