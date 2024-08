In Bangladesch soll die Premierministerin zurückgetreten sein

Dhaka: In Bangladesch ist angeblich die Premierministerin zurückgetreten. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen. Zuvor sollen regierungskritische Demonstranten ihren Regierungssitz gestürmt haben. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie tausende Menschen in den Regierungspalast in Dhaka eingedrungen sind. Premier Hasina soll ihren Amtssitz zuvor verlassen haben. Bei den regierungskritischen Protesten war die Zahl der Toten auf mindestens 300 gestiegen. Das berichten Polizei, Beamte und Ärzte in Krankenhäusern. Die Demonstrationen hatten sich im Juli zunächst gegen eine umstrittene Quotenregelung bei Stellen im öffentlichen Dienst gerichtet. Inzwischen fordern hunderttausende Menschen auf den Straßen eine neue Regierung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.08.2024 11:45 Uhr