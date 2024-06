In 21 Ländern wird heute das Europäische Parlament gewählt

Berlin: Rund 65 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind in der Bundesrepublik zur Wahl des Europäischen Parlaments aufgerufen. Neben Deutschland wird heute außerdem in 20 weiteren EU-Staaten gewählt. Insgesamt geht es um Mandate für 720 Abgeordnete – 96 von ihnen werden aus Deutschland kommen. In München zeichnet sich eine deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. Wie das Kreisverwaltungsreferat bekanntgab, hatten bis zum frühen Mittag mehr als 47 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2019 waren es zur gleichen Zeit knapp 40 Prozent. Bundeswahlleiterin Brand erinnerte daran, dass auch Bürger, die ihre Wahlbenachrichtigung nicht mehr finden, bis 18 Uhr ihr Kreuz bei Vorlage ihres Ausweises machen können. Voraussetzung ist, dass sie im Wählerverzeichnis ihres Wahlbezirks eingetragen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 14:00 Uhr