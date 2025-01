Immer mehr Menschen unterschreiben Online-Petition für Böllerverbot

Berlin: Immer mehr Menschen unterzeichnen eine Online-Petition für ein bundesweites Böllerverbot. Mittlerweile sind es rund 550.000 Unterschriften - mehr als doppelt so viele wie gestern Mittag. Die Petition wurde vor zwei Jahren von der Gewerkschaft der Polizei in Berlin ins Leben gerufen, doch zum Jahreswechsel ist die Zahl der Unterzeichner stark gestiegen. In der Silvesternacht kam es in Städten wie Berlin und München zu Ausschreitungen, bei der Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen wurden. Bei Böllerunfällen starben fünf Menschen, dutzende wurden schwer verletzt. Städtetag-Chef Dedy fordert ein Maßnahmenpaket gegen Silvestergewalt. Es brauche mehr Grenzkontrollen in der Zeit um den Jahreswechsel. Der Staat dürfe nicht tolerieren, dass eine kleine gewaltbereite Minderheit ganze Stadtteile terrorisiert. Innenministerin Faeser hat sich zwar gegen ein bundesweites Böllerverbot ausgesprochen, ist jedoch offen für lokale Verbotszonen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr