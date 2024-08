Immer mehr Mädchen in Afghanistan bleibt Schule verboten

Paris: Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan vor drei Jahren sind mindestens 1,4 Millionen Mädchen von dem Besuch einer weiterführenden Schule ausgeschlossen worden. Wie die UN-Kulturorganisation Unesco mitteilte, ist das ein Anstieg um 300.000 im Vergleich zur letzten Zählung im April 2023. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan jährt sich heute zum dritten Mal. Nach dem Zusammenbruch der von den USA unterstützten Regierung in Kabul hatten sie die afghanische Hauptstadt am 15. August 2021 zurückerobert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2024 03:00 Uhr