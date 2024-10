Immer mehr Kinder leben in Konfliktgebieten

Berlin: Die Zahl der Kinder, die von Konflikten und Kriegen betroffenen sind, ist stark gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Kinderrechtsorganisation "Save the Children" hervor. Er wird heute vorgestellt. Demnach lebten im vergangenen Jahr rund 473 Millionen Kinder in Konfliktgebieten - fast doppelt so viele wie noch vor 30 Jahren. Am stärksten gefährdet seien Heranwachsende im Nahen Osten. „Save the Children“ rief die Staaten auf, ihren Verpflichtungen zum Schutz der Kinder nachzukommen.

