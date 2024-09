Im Zentrum von Israel heulen in der Nacht die Sirenen

Tel Aviv: Das israelische Militär hat in der Nacht nach eigenen Angaben eine Rakete aus dem Jemen abgefangen. Deshalb hätten in mehreren Gebieten im Zentrum des Landes Sirenen geheult, auch in Tel Aviv, erklärte die Armee über den Onlinedienst Telegram. Wegen der Abwehr der Rakete seien auch Detonationen zu hören gewesen. Immer wieder feuert die Huthi-Miliz im Jemen Raketen auf Israel ab. Meist werden sie aber schon über dem Roten Meer abgefangen.

