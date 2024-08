Im Libanon sterben neun Menschen bei einem Luftangriff auf ein Wohngebäude

Beirut: Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohngebäude im Süden des Libanon sind der staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge mindestens neun Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Israel gab lediglich an, dass der Schlag einem Waffendepot gegolten habe, das von der Hisbollah-Miliz genutzt wird. Auch in der Stadt Zawaida im Gazastreifen sollen nach Angaben einer palästinensischen Nachrichtenagentur bei einem israelischen Angriff zehn Menschen getötet worden sein. Unterdessen hat sich US-Präsident Biden optimistisch gezeigt, dass die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen gut verlaufen könnten. Zwar gebe es noch ein paar Probleme, aber er denke, es gebe eine Chance, so Biden. Kommende Woche sollen die Vermittlungen in Kairo weitergehen. Die Terror-Organisation Hamas hat allerdings erklärt, sie bezweifle, dass mit dem aktuellen Vorschlag eine Einigung möglich sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 09:00 Uhr