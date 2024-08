Im ersten Halbjahr gab es mehr als 500 Übergriffe auf Flüchtlinge

Berlin: Die Polizei hat in der ersten Hälfte dieses Jahres mehr als 500 Übergriffe auf Geflüchtete registriert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet, handelt es sich etwa um Nötigung, Volksverhetzung und gefährliche Körperverletzung. Dazu kämen noch knapp 70 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Ein Schwerpunkt der Taten liege in Sachsen und Thüringen, wo am 1. September jeweils neue Landtage gewählt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2024 03:00 Uhr