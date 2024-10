IG Metall startet flächendeckende Warnstreiks

Frankfurt am Main: Die Ereignisse bei VW spielen auch bei den flächendeckenden Warnstreiks der IG Metall reine Rolle, die in Kürze beginnen. Mehrstündige Ausstände in einzelnen Betrieben starten um Mitternacht, teilte die Gewerkschaft in Frankfurt mit. Einer der Schwerpunkte der nächtlichen Proteste ist demnach das von der Schließung bedrohte VW-Werk Osnabrück. - In der deutschen Metall- und Elektroindustrie sind knapp vier Millionen Menschen beschäftigt, etwa in der Auto-Industrie und im Maschinenbau. Heute endet die Friedenspflicht in den Tarifverhandlungen. Gewerkschaft und Arbeitgeber liegen noch weit auseinander. Die IG Metall fordert sieben Prozent mehr Geld, die Arbeitgeber bieten knapp die Hälfte für einen deutlich längeren Zeitraum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2024 17:00 Uhr