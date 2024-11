IG Metall ruft zu über 70 Warnstreiks in Bayern auf

München: Die IG Metall hat heute in mehr als 70 bayerischen Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen. Eine große Kundgebung ist vor dem Münchner BMW-Werk geplant. Auch Schweinfurt wird ein Schwerpunkt sein - mit Beschäftigten unter anderem von ZF, SKF, Schaeffler und Bosch Rexroth. In Kempten wollen vor allem Azubis am Warnstreik teilnehmen. Im Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft sieben Prozent mehr für ein Jahr. Die Arbeitgeber wollen über 27 Monate insgesamt rund 3,6 Prozent mehr zahlen. Die nächsten Verhandlungen der Branche sind am kommenden Montag.

