IG Metall droht vor VW-Tarifrunde mit "Streikhammer"

Wolfsburg: Bei Volkswagen gehen die Tarifverhandlungen für rund 130.000 Beschäftigte weiter. Vertreter des Autobauers und der Gewerkschaft IG Metall treffen sich in diesen Minuten zur vierten Runde. Begleitet werden die Verhandlungen von Warnstreiks. Am Vormittag haben Mitarbeiter in fast allen VW-Werken die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft droht damit, die Aktionen auszuweiten, sollte sich der Konzern nicht bewegen. Dann gebe es als Antwort nur den, so wörtlich, "Streikhammer", sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Gröger. VW steckt in der Krise und will sparen: Die Löhne sollen um zehn Prozent sinken. Auch Werksschließungen stehen im Raum. Die Gewerkschaft lehnt das ab. Sie verlangt den Erhalt aller Standorte und eine Beschäftigungsgarantie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 14:00 Uhr