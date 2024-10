IG-Metall-Chefin Benner fordert in VW-Krise Förderung von E-Mobilität

Ingolstadt: Während die Wirtschaftskrise nun erkennbar auch bei VW durchschlägt, hat die IG Metall eine erste Warnstreikwelle in der deutschen Metall- und Elektroindustrie gestartet. In mehreren Bundesländern sind Beschäftigte im Ausstand. Für die angekündigten Werksschließungen und Lohnkürzungen bei VW macht IG-Metall-Chefin Christiane Benner schwierige Rahmenbedingungen und Fehler des Managements verantwortlich. Die VW-Mitarbeiter wollten nicht dafür zahlen müssen, sagte Benner dem Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Gewerkschafterin fordert eine Kurskorrektur. Aus ihrer Sicht brauche es finanzierbare E-Autos, günstigen Ladestrom und Batterienforschung. Die Politik sollte durch steuerliche Vergünstigungen E-Autos für normale Menschen erschwinglich machen. Im laufenden Tarifkonflikt fordert die IG Metall sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, die Arbeitgeber haben 3,6 Prozent mehr in zwei Stufen über 27 Monate angeboten. Sie kritisieren die Streiks als „nicht hilfreich“.

