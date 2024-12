IG Metall beginnt Warnstreiks bei VW

Zwickau: Die von der IG Metall angekündigte massive Warnstreikwelle bei VW hat begonnen. Als erstes haben die Beschäftigten in Zwickau die Arbeit niedergelegt. Dann folgte unter anderem das Stammwerk in Wolfsburg - im Lauf des Tages sollen neun der zehn Standorte für jeweils zwei Stunden pro Schicht lahm gelegt werden. Die Gewerkschaft wehrt sich mit dem Ausstand gegen milliardenschwere Einschnitte bei Europas größtem Autobauer. VW fordert von den Mitarbeitern eine Lohnkürzung von zehn Prozent. Auch Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen stehen im Raum. Am 9. Dezember treffen sich beide Seiten zur nächsten Tarifrunde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 12:00 Uhr