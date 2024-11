ifo-Präsident fordert mehr Investitionen

München: Der Chef des Ifo-Instituts, Fuest, hat der deutschen Wirtschaft eine tiefe Strukturkrise bescheinigt. Im BR-Fernsehen sagte Fuest, während das Land in den letzten Jahren oft von einem Strukturwandel profitiert habe, stehe es in der Elektromobilität nun auf der Schattenseite. Dagegen könne auch das Management nur begrenzt etwas tun. Fuest sprach sich dafür aus, Bedingungen zu schaffen, damit Unternehmen hierzulande wieder investieren. Als Beispiele nannte er den Abbau der Bürokratie und steuerliche Maßnahmen. Es müsse sich lohnen, zu arbeiten. Dann stünden auch wieder mehr Arbeitskräfte bereit, so der Ifo-Chef.

