Ifo-Chef Fuest rät zum Überprüfen von Subventionen

Berlin: Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, hat sich überzeugt davon gezeigt, dass sich die Ampel-Koalition wie geplant bis zum 3. Juli auf einen Haushalt für 2025 einigen wird. Auf BR24 sagte er im Thema des Tages wörtlich: "Die werden sich zusammenraufen." Dabei sieht er nicht die Notwendigkeit, die Schuldenbremse aufzuweichen. Nach seinen Worten darf man "investieren" nicht mit "Schulden machen" gleichsetzen. Fuest schlägt vor, in einem ersten Schritt sämtliche staatliche Subventionen auf den Prüfstand zu stellen und Kürzungsmöglichkeiten zu finden. Eine andere Möglichkeit wäre laut Fuest die Rasenmähermethode, dass man also sämtliche Subventionen zum Beispiel um 15 Prozent kürzt. Erst in einem zweiten Schritt, so der Ifo-Chef, könne man dann sehen, ob man im Rahmen eines Sondervermögens Schulden macht. Grundsätzlich aber würde er dringend dazu raten, nächsten Generationen keinen noch höheren Schuldenberg zu überlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 08:00 Uhr