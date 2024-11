IAEA beschließt Atom-Resolution gegen Iran

Wien: Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA wirft dem Iran erneut mangelnde Zusammenarbeit vor. Deshalb hat das Direktorium in Wien jetzt für eine entsprechende Resolution gestimmt - allerdings mit Gegenstimmen aus Russland und China. Deren Verabschiedung hat nun zur Folge, dass IAEA-Direktor Grossi bis Frühjahr 2025 eine aktualisierte Einschätzung zum iranischen Atomprogramm abgeben muss. Diese könnte dann die Grundlage für neue Sanktionen gegen den Iran sein. Das iranische Außenministerium verurteilte die kritische Resolution und kündigte im Gegenzug an, neue Zentrifugen für eine schnellere Urananreicherung in Betrieb zu nehmen. Hoch angereichertes Uran wird für den Bau von Atomsprengköpfen benötigt.

