Hurrikan Milton hat sich abgeschwächt

Tampa: In Florida sind mehrere Menschen durch den Hurrikan Milton ums Leben gekommen. Laut Behördenangaben gab es Todesopfer in einer Wohnwagensiedlung für Senioren. Mehr als drei Millionen Haushalte in dem US-Bundesstaat waren ohne Strom. In mehreren Städten gibt es Überschwemmungen, zum Teil fiel die Trinkwasserversorgung aus. Das gesamte Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Der Sturm hat sich inzwischen abgeschwächt und ist aufs Meer weitergezogen. Nach wie vor gibt es aber starke Regenfälle über Florida. Experten rechnen mit rund 300 Litern Niederschlag pro Quadratmeter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 13:00 Uhr