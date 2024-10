Hurrikan MIlton erreicht Westküste Floridas

Tampa: An der Westküste Floridas sind die ersten Ausläufer des Hurrikans Milton an Land getroffen. Das Zentrum des Wirbelsturms erreichte Siesta Key südlich von Tampa. Laut US-Hurrikanzentrum wurden Windgeschwindigkeiten von fast 200 Kilometern pro Stunde gemessen. Auf Videos sind überflutete Straßen zu sehen; eine halbe Million Haushalte hat keinen Strom; an vielen Tankstellen gibt es keinen Kraftstoff mehr. Katastrophenschützer riefen alle Anwohner, die in ihren Häusern geblieben sind auf, die Gebäude nicht zu verlassen. In den Straßen liegt teils noch Schutt, den Hurrikan Helene hinterlassen hatte. Dieser Schutt könnte zu lebensgefährlichen Geschossen werden, wenn er herumgewirbelt wird. US-Präsident Biden hat den obersten nationalen Katastrophenschützer nach Florida entsandt. Man rechnet damit, dass das Schlimmste gegen 8 Uhr morgens unserer Zeit überstanden sein wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2024 03:00 Uhr