Hurrikan "Milton" erreicht Florida und verursacht Stromausfälle

Tampa: Hurrikan "Milton" hat vor wenigen Stunden wie erwartet die Küste von Florida erreicht. Wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte, ist der Wirbelsturm mit bis zu 195 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen - das entspricht der Kategorie 3 von 5. Inzwischen hat er sich auf die Stufe 2 abgeschwächt. Der nationale Wetterdienst gab eine Sturzflut-Warnung für das Gebiet Tampa Bay heraus, darunter sind auch die Städte St. Petersburg und Clearwater. Er rechnet mit extrem starken Niederschlägen und warnt vor akuter Lebensgefahr. Bis zu zwei Millionen Menschen sind in Sicherheit gebracht worden. Zehntausende davon sind erst gestern geflohen. In mehr als eineinhalb Millionen Haushalten ist der Strom ausgefallen. Gestern hatten bereits etliche Tornados - also Windhosen - in Florida gewütet. Medienberichten zufolge soll es dabei Tote gegeben haben. Näheres ist noch nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 07:00 Uhr