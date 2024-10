Hurrikan "Milton" bringt erste Regenschauer nach Florida

Tampa: Im US-Bundesstaat Florida sind erste Ausläufer von Hurrikan "Milton" eingetroffen: Über dem Süden gingen heftige Regenschauer nieder. Die Behörden rechnen damit, dass der Wirbelsturm in wenigen Stunden dann mit voller Wucht auf Festland treffen wird. Aktuell ist "Milton" in der höchsten Kategorie 5 eingestuft - mit Rotationsgeschwindigkeiten von etwa 260 Kilometern pro Stunde und massiven Niederschlägen. Millionen Menschen wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. US-Präsident Biden erklärte, es gehe ohne Übertreibung um Leben und Tod. Erst vor wenigen Tagen hatte Hurrikan "Helene" in Florida und anderen US-Bundesstaaten Verwüstungen angerichtet. Mehr als 200 Menschen starben.

