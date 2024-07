Hurrikan «Beryl» schwächt sich auf Kategorie 2 ab

Playa del Carmen: Hurrikan «Beryl» hat sich in der Karibik abgeschwächt. Das Hurrikan-Zentrum in Miami stufte ihn als Kategorie 2 ein, mit Windgeschwindigkeiten von 175 km/h. Zuvor richtete er auf den Kleinen Antillen und Jamaika Verwüstungen an. Mindestens neun Menschen kamen dort und in Venezuela ums Leben. Auf St. Vincent und den Grenadinen seien 95 Prozent der Häuser auf zwei Inseln zerstört, so Katastrophenschutzdirektorin Forbes. Jamaika meldete Stromausfälle und zwei Tote. Mexiko rüstet sich für den Sturm, der heute südlich von Tulum erwartet wird. Die Marine warnte Touristen. Über dem Pazifik bildet sich gerade der Tropensturm «Aletta». Er soll soll sich aber vom Land wegbewegen und bis zum Wochenende auflösen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2024 04:00 Uhr