Hunderte Lkw mit Hilfsflieferungen passieren Grenze zu Gazastreifen

Gaza-Stadt: Nach dem Inkrafttreten des Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Hamas sind nach Angaben der UN die Hilfslieferungen in den Gazastreifen wieder deutlich ausgeweitet worden. In einem Beitrag auf der Online-Plattform X erklärte die Organisation, mehr als 630 Lastwagen hätten am Sonntag die Grenze zu dem abgeriegelten Küstenstreifen passiert. Der UN-Nothilfekoordinator Fletcher erklärte, es gebe keine Zeit zu verlieren. Nach 15 Monaten unerbittlichen Krieges sei der Bedarf an humanitärer Hilfe überwältigend. Israels Außenminister Saar hat derweil vor einem vorzeitigen Scheitern der Waffenruhe gewarnt. Die Hamas sei noch immer an der Macht in Gaza, sagte er dem US-Sender CNN. Es sei kein Automatismus, von einer Phase der Vereinbarung in die nächste überzugehen. Saar bekräftigte das Ziel Israels, die Hamas im Gazastreifen zu entmachten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 07:00 Uhr