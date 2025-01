Holetschek erhöht Druck auf CDU in Sachen Mütterrente

München: In der Diskussion über die sogenannte Mütterrente erhöht die CSU den Druck auf ihre Schwesterpartei CDU. Landtagsfraktionschef Holetschek sagte in der Bayern 2-"Welt am Morgen", die Gleichbehandlung aller Mütter bei den Rentenbezügen sei eine Gerechtigkeitsfrage. Sie müsse bei etwaigen Koalitionsverhandlungen diskutiert werden. Auf die Frage nach einer Gegenfinanzierung der mehr als vier Milliarden Euro teuren Ausweitung der Mütterrente sagte Holetschek, in der Sozialpolitik seien grundsätzlich Umschichtungen nötig. Die CSU will erreichen, dass Müttern auch für vor 1992 geborene Kinder drei Erziehungsjahre bei der Rente angerechnet werden. CDU-Chef Merz ist bei diesem Thema skeptisch. Die Landtagsfraktion der CSU trifft sich heute im Kloster Banz in Oberfranken zu ihrer Klausurtagung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2025 07:00 Uhr