Hoffenheim feuert Coach Matarazzo

Sinsheim: Fußball-Bundesligist Hoffenheim entlässt Trainer Pellegrino Matarazzo. Der Verein hat entsprechende Berichte vor kurzem bestätigt. Auch Co-Trainer Michael Kammermeyer wird freigestellt. Matarazzo stand seit Februar 2023 an der Seitenlinie der Hoffenheimer und hat diese in der vergangenen Saison in die Europa League geführt. Allerdings konnte dieser Trend in der aktuellen Saison nicht fortgesetzt werden. Hoffenheim hat nach zehn Spieltagen der Bundesliga-Saison nur neun Punkte, der Verein steht auf dem 15. Tabellenplatz.

