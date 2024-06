Regensburg: Die Hochwasserlage in Bayern ist weiter ernst. Die Pegel der Donau gehen zwar zurück, bleiben aber auf hohem Niveau. Regensburg kämpft mit durchweichten Böden und fürchtet, dass Schutzwände einsacken. In Passau sinken die Pegel von Donau und Inn deutlich langsamer als noch gestern Abend. Am Hafen in Deggendorf wurden vorsorglich Barrieren aus Sandsäcken gebaut. Bayerns Umweltminister Glauber geht davon aus, dass die Donau noch bis übermorgen auf dem Niveau von Meldestufe vier bleibt. Im schwäbischen Landkreis Donau-Ries ist die Situation ebenfalls kritisch. Das Landratsamt spricht von einem enormen Druck auf Dämme und Deiche. Stabil ist die Lage dagegen im Unterallgäu, im Landkreis Augsburg und im Landkreis Pfaffenhofen. Das Technische Hilfswerk pumpt aber auch dort weiter Gebäude aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 16:00 Uhr