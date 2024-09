Hochwasserlage in Bayern ist angespannt

Passau: Auch in Bayern bleibt die Hochwasserlage in einigen Regionen angespannt. Der Hochwassernachrichtendienst betonte aber, flächendeckende Überschwemmungen von bebauten Gebieten wie Anfang Juni seien nicht zu erwarten. In Passau zum Beispiel geht das Hochwasser von Donau und Inn aktuell leicht zurück. Der Dauerregen der letzten Stunden kann einige Pegelstände der Flüsse allerdings wieder steigen lassen. In den Alpen bringt der Wintereinbruch eine erhöhte Lawinengefahr in höheren Lagen mit sich. Oberhalb von etwa 1.200 Metern gibt es eine geschlossene Schneedecke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 12:00 Uhr