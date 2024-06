Hochwasserlage entlang der Donau bleibt angespannt

Passau: Im Osten Bayerns ist die Hochwasserlage entlang der Donau mancherorts weiter kritisch. In Passau etwa ist der Scheitelpunkt überschritten und die Pegelstände sind leicht zurückgegangen, aber der Uferbereich der Altstadt ist weiterhin überflutet. Der Inn führt weiter große Mengen Wassers an die Stadt heran. Passau hatte gestern Nachmittag den Katastrophenfall ausgerufen. Dieser gilt auch in Regensburg, wo der Scheitel erst im Laufe des Tages erwartet wird, ebenso wie weiter donauaufwärts bei Kehlheim. Im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm wurde der Katastrophenfall am Abend wieder aufgehoben. Dort brachten Rettungskräfte eine Frau in Sicherheit, die seit Sonntag als vermissst galt und vor den Fluten in eine Baumkrone geflüchtet war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2024 03:00 Uhr