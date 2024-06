Hochwasserlage an der unteren Donau entspannt sich

Regensburg: Die Hochwasserlage in Bayern hat sich weiter entspannt. Der Deutsche Wetterdienst hat zwar fürs Wochenende Unwetter und Regen angekündigt, die Lage wird sich deshalb nach Ansicht von Experten aber nicht weiter zuspitzen. Die höchste Meldestufe 4 gilt noch an der Donau in Niederbayern bei Hofkirchen und Vilshofen. Noch im Laufe des Tages soll aber Meldestufe 3 erreicht werden. Auch in Passau, Straubing und Deggendorf fällt der Wasserstand der Donau. In Regensburg bleiben die Hochwasserschutzelemente zunächst stehen. Auch der Katastrophenfall wird nicht aufgehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 14:00 Uhr