Hochwasserlage an der Oder verschärft sich

In den Hochwasser-Gebieten an der Oder werden die Scheitel erwartet. Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verstärkung der Deiche. Bei Eisenhüttenstadt zeigt der Pegel aktuell einen Stand von sechseinhalb Metern - normal sind 2 Meter 70. Vielerorts gilt die höchste Hochwasser-Warnstufe 4. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke machte sich bei einem Besuch in der Hochwasserregion ein Bild von der Lage. Die Region sei gut vorbereitet, die Situation an den Deichen besser als früher - der Katastrophenschutz sei gut aufgestellt, so Woidke.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2024 18:45 Uhr