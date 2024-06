Hochwasser-Lage in Bayern spitzt sich mancherorts weiter zu

München: In manchen Gebieten in Bayern spitzt sich die Hochwasserlage weiter zu. An der Donau wurde nun auch im Landkreis Deggendorf der Katastrophenfall ausgerufen, vorher galt er schon in Regensburg, denn der Wasserstand der Donau steigt weiter. Auch in Schwaben ist die Lage weiter kritisch. In Burgau und Offingen steigt der Pegel der Mindel stark an. Anwohner werden mit Booten und Hubschraubern aus dem Gefahrenbereich gebracht. Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist in den Bereichen Hohenwart, Reichertshofen und Baar-Ebenhausen die Stromversorgung teilweise wieder aktiv. Es wird darum gebeten, keine stromintensiver Geräte wie Trocknungsanlagen oder elektrische Heizlüfter zu benutzen, denn das dazugehörige Umspannwerk ist wegen Überflutung noch nicht in Betrieb. In Schrobenhausen in Oberbayern haben Rettungskräfte die Leiche einer vermissten 43-Jährigen im Keller eines Hauses entdeckt. Ein Feuerwehrmann aus Schwaben wird noch vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 14:00 Uhr