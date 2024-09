Hochrangige Politiker nahmen an Trauerfeier in Solingen teil

Solingen: Mit einer Trauerfeier und einer Kranzniederlegung am Tatort hat die Stadt der Opfer des mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlags gedacht. Bundespräsident Steinmeier sagte in seiner Trauerrede im Theater- und Konzerthaus, die Tat habe das Land „im Innersten“ getroffen. Er rief die Menschen dazu auf, trotz der Trauer und der Wut weiter zusammenzustehen. Beim Fest zum Stadtjubiläum Solingens vor gut einer Woche hatte ein Attentäter mit einem Messer drei Menschen getötet und acht verletzt. Mutmaßlicher Täter ist ein inhaftierter 26-jährige Syrer, der Mitglied der islamistischen Terrororganisation IS sein soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2024 17:30 Uhr