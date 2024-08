Hisbollah-Miliz attackiert Israel mit Raketen-Großangriff

Beirut: Die libanesische Hisbollah hat mit ihrem angekündigten Vergeltungsangriff auf Israel begonnen. Man habe einen "großen" Raketen und Drohenangriff auf Israel gestartet als Vergeltung für die Tötung ihres Militärchefs Fuad Schukr Ende Juli, so die Miliz. In Israel gilt bereits für 48 Stunden der Ausnahmezustand. Das hat Verteidigungsminister Galant erklärt. Außerdem teilte die israelische Armee am Morgen mit, man greife "Terrorziele" der Hisbollah im Libanon an. Weiter heißt es, der Rettungsdienst sei in erhöhter Alarmbereitschaft, der Flugbetrieb auf dem Tel Aviver Flughafen Ben Gurion ist vorerst eingestellt. In einer Erklärung warnte die Armee, das Vorgehen der Hisbollah könne zu einer weiteren regionalen Eskalation führen. Zur Stunde tritt laut israelischen Medien das Kabinett von Premier Netanjahu zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 06:00 Uhr