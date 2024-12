Hilfstelefone rechnen mit Bedarf an den Feiertagen

Berlin: Hilfetelefone erwarten über die Weihnachtsfeiertage eine deutliche Nachfrage. Laut dem Vorsitzenden der bundesweiten Telefonseelsorge, Storch, rufen die meisten aus Einsamkeit an. Rund ein Drittel der Anrufer leidet nach eigenen Angaben an Depressionen. Häufig gehe es auch um Suizidgedanken. Neben familiären Streitigkeiten belaste die Menschen außerdem die Weltlage, so Storch. Auch beim sogenannten Silbertelefon, einem Telefonangebot für Menschen ab 60 Jahren, gibt es derzeit rund 20 Prozent mehr Anrufe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 11:00 Uhr