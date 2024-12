Hilfsorganisation rettet 11-Jährige aus dem Meer

Rom: Vor der italienischen Insel Lampedusa sind offenbar 44 Menschen ertrunken. Nach dem Untergang eines Bootes fehlt von den Flüchtlingen jede Spur. Das meldet die Hilfs-Organisation Compass Collective. Demnach hat die Crew eines Segelschiffes ein elfjähriges Mädchen gerettet - als einzige Überlebende. Die Helfer hatten die Rufe des Kindes mitten in der Nacht gehört. Das Mädchen aus Sierra Leone trieb seit drei Tagen mit zwei behelfsmäßigen Rettungswesten im Wasser. Das Boot hatte sich demnach von Tunesien aus auf den Weg nach Europa gemacht und war in einen Sturm geraten. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom wurden in diesem Jahr etwa 64.000 Flüchtlinge registriert, die auf Booten Italien erreichten.

