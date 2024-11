Heusgen warnt vor nachlassender Unterstützung für die Ukraine

München: Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, hat mit Blick auf den US-Wahlausgang davor gewarnt, bei der Unterstützung der Ukraine nachzulassen. Das Verhalten des künftigen US-Präsidenten Trump sei kaum vorherzusagen, sagte Heusgen in der "Augsburger Allgemeinen". Es sei ein Irrglaube, dass der Frieden automatisch komme, wenn man keine Waffen mehr liefere. Russlands Präsident Putin habe klar gesagt, dass er den Krieg nicht beenden werde, nur weil der Ukraine die Munition ausgehe. Er respektiere nur eine Position der Stärke, so Heusgen. Es gebe also gar keine Alternative.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2024 04:00 Uhr