Herrmann wirft FDP Blockade von Polizeiarbeit vor

München: Bayerns Innenminister Herrmann wirft der FDP vor, die Arbeit der Polizei in Deutschland unnötig zu erschweren. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte Herrmann, die Bundesregierung stehe mit den Liberalen - so wörtlich - "sicherheitspolitisch auf der Bremse". So blockiere die FDP die Speicherung von IP-Adressen, obwohl es dazu ein einstimmiges Votum der Innenminister gegeben habe. Damit fehle der Polizei ein wichtiges Instrument zur Täter-Ermittlung, gerade bei Kinderpornografie oder bei Hass und Hetze im Netz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 06:00 Uhr