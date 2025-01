Herrmann spricht nach Silvesternacht von bürgerkriegsähnlichen Zuständen

München: Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht spricht Bayerns Innenminister Herrmann von "bürgerkriegsähnlichen Zuständen". Vor allem mit Blick auf Berlin sagte der CSU-Politiker, wenn Menschen schwer verletzt und ganze Häuser durch Sprengkörper unbewohnbar gemacht würden, seien rote Linien weit überschritten. Angriffe auf die Polizei in München bezeichnete Herrmann als inakzeptabel. Mehrere Polizisten waren in der Silversternacht aus einer Menschenmenge heraus mit Böllern und Glasflaschen beworfen worden.

