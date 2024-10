Herrmann ruft zu Kampf für die Demokratie auf

Mödlareuth: Bayerns Innenminister Herrmann hat am Tag der Deutschen Einheit zum Kampf für die Demokratie aufgerufen. Bei einer Kundgebung in Mödlareuth an der früheren innerdeutschen Grenze sagte der CSU-Politiker, es brauche eine wehrhafte Demokratie, die sich den Feinden der Frei­­heit entgegenstellt. Wenn die Toleranten zu lange tolerant seien gegen­über fana­tisch Into­leranten, könne der Tag kommen, wo die Intoleranten die Macht überneh­men, so Herrmann. Das gelte für Linksextremisten genauso wie für Neonazis oder Islamisten. Die Ortschaft Mödlareuth bei Hof war bis 1989 durch eine Grenzmauer in zwei Teile zerschnitten - das Dorf der oberfränkisch-thüringischen Grenze war deshalb als "Little Berlin" bekannt.

